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El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados. (EFE/ Ahmad Awad).
El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados. (EFE/ Ahmad Awad).
/ Ahmad Awad
Por Agencia EFE

El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército de Israel, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados.

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