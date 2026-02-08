Un dirigente de Hamás afirma que el movimiento no entregará las armas

Un dirigente de Hamás, Khaled Meshaal, afirmó el domingo que el grupo terrorista no renunciará a sus armas y rechazará cualquier dominio extranjero en la Franja de Gaza, pese a los pedidos de desarme de Israel y Estados Unidos.

“Criminalizar a la resistencia, sus armas y a quienes la realizaron, es algo que no debemos aceptar”, declaró Meshaal en una conferencia en Doha, y agregó que el armamento de Hamás es parte integrante de la “resistencia” contra Israel en los territorios palestinos.

“Mientras haya ocupación, hay resistencia. La resistencia es el derecho des los pueblos bajo ocupación (...). Es algo de lo que las naciones están orgullosas”, declaró el exjefe del buró político de Hamás, que actualmente dirige la oficina de la diáspora del movimiento.

Tras el cese el fuego del 10 de octubre, el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra entre Israel y Hamás entró a mediados de enero en su segunda fase, que prevé el desarme del movimiento y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza.

Pero el Hamás, que dirige el territorio desde 2007, hace de su desarme una línea roja, aunque sin descartar que entregue sus armas a una futura autoridad en manos de palestinos.

Según responsables israelíes, el movimiento islamista dispone aun de 20.000 combatientes y decenas de miles de armas en Gaza.

El gobierno del territorio, devastado por dos años de guerra, debe ser confiado en una fase transitoria a un comité de 15 tecnócratas palestinos, bajo la autoridad de la llamada Junta de Paz, presidida por Trump.

Meshal llamó el domingo a la Junta de Paz a adoptar una visión “equilibrada” que facilite la reconstrucción de Gaza y el flujo de ayuda humanitaria, al mismo tiempo que advirtió que el Hamás no aceptará una “dominación extranjera”.

El número total de gazatíes muertos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el actual alto el fuego, aumentó a 526 este lunes 2 de febrero tras la muerte de tres palestinos más en diversos ataques, entre ellos un niño de tres años. (EFE)

