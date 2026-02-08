Un dirigente de Hamás afirma que el movimiento no entregará las armas

Escuchar
El jefe exiliado del Buró Político de Hamás, Khaled Meshaal, habla durante su conferencia en la capital de Qatar, Doha, el 1 de mayo de 2017. (KARIM JAAFAR / AFP)
/ KARIM JAAFAR
Por Agencia AFP

Un dirigente de Hamás, Khaled Meshaal, afirmó el domingo que el grupo terrorista no renunciará a sus armas y rechazará cualquier dominio extranjero en la Franja de Gaza, pese a los pedidos de desarme de Israel y Estados Unidos.

