Gazatíes caminan entre los escombros en el barrio de Zeitún, uno de los lugares atacados por Israel, en la ciudad de Gaza. (Ahmad Awad / EFE)
Agencia EFE
Un niño murió y varios resultaron heridos mientras jugaban con unos restos de explosivos en una casa que había sido atacada previamente por al oeste de la , informó este lunes el portavoz de la Defensa Civil Palestina en la Franja, Mahmoud Basal.

Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado.

La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.

La explosión ocurrió mientras unos niños jugaban con estos restos, y causó a la muerte de uno de ellos y varios heridos, incluyendo menores en estado crítico, detalló Basal.

Los equipos de Defensa Civil Palestina destacaron el peligro de los restos explosivos de guerra e instaron a la ciudadanía de la Franja de Gaza a extremar la precaución, mantenerse alejada de cualquier material sospechoso y contactar inmediatamente con las autoridades competentes en caso de encontrarlos.

