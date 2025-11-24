Un niño murió y varios resultaron heridos mientras jugaban con unos restos de explosivos en una casa que había sido atacada previamente por Israel al oeste de la Ciudad de Gaza, informó este lunes el portavoz de la Defensa Civil Palestina en la Franja, Mahmoud Basal.
Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Fundación Humanitaria para Gaza respaldada por Israel y EE.UU. anuncia el fin de su misión
La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.
La explosión ocurrió mientras unos niños jugaban con estos restos, y causó a la muerte de uno de ellos y varios heridos, incluyendo menores en estado crítico, detalló Basal.
Los equipos de Defensa Civil Palestina destacaron el peligro de los restos explosivos de guerra e instaron a la ciudadanía de la Franja de Gaza a extremar la precaución, mantenerse alejada de cualquier material sospechoso y contactar inmediatamente con las autoridades competentes en caso de encontrarlos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Petro tacha de “falsos” informes sobre presuntas infiltraciones de disidencias de las FARC en Ejército
- Donald Trump planea mantener una llamada telefónica con Nicolás Maduro, según Axios
- El 80% de los latinos desaprueba a Trump y el 71% dice que se ha excedido en deportaciones
- Air Europa también suspende vuelos con Venezuela tras advertencia de Estados Unidos
- James Comey advierte que Trump podría volver a perseguirlo tras la desestimación de su caso
Contenido sugerido
Contenido GEC