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Tanques israelíes después de retirarse de la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Tanques israelíes después de retirarse de la Franja de Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Por Agencia EFE

Cuando el alto el fuego en Gaza entró en vigor el 11 de octubre de 2025, el acuerdo dejaba un 53 % de la Franja bajo control militar de Israel, que se reduciría progresivamente conforme la tregua avanzara y las tropas se retiraran. Ocho meses después, las autoridades israelíes se jactan de dominar el 60 % y aspiran a llegar al 70 %.

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