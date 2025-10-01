Una vista de los barcos de la Global Sumud Flotilla que apuntan a romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. (Foto de Handout / Global Sumud Flotilla / AFP)
Una vista de los barcos de la Global Sumud Flotilla que apuntan a romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025.
La Global Sumud Flotilla denuncia ataques de Israel y nueve barcos interceptados
La , que viaja hacia con ayuda humanitaria, denunció en la noche entre este miércoles y jueves que el interceptó nueve de sus barcos y que una de sus naves fue embestida todavía en aguas internacionales.

En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la fuerza marítima israelí usó la “agresión activa” contra el barco Florida, que fue “deliberadamente embestido en el mar”. Además, agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua.

MIRA AQUÍ: Israel traslada a puerto a tripulantes de la Flotilla para Gaza y muestra un video de Greta Thunberg

Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daño”, agregó.

Según la página de la organización que rastrea el avance de la Flotilla, integrada por más de cuarenta embarcaciones que transportan a unos 500 voluntarios, ya son nueve las naves interceptadas por el Ejército israelí, que horas antes empezó a interrumpir la trayectoria de los barcos hacia Gaza a unas 80 millas náuticas de la costa del enclave (unos 148 kilómetros).

Además del barco Alma, el primero en ser detenido, el Adara y el Sirius, también han sido interceptados el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Huga, el Spectre y el Yulara.

En MarineTraffic, donde figuran cinco barcos de la flotilla, se puede ver que los más adelantados están ahora a 52 millas de la costa de Gaza (unos 96 kilómetros).

Previamente, el Ministerio de Exteriores israelí ya había informado de que varios barcos de la Global Sumud Flotilla habían sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

