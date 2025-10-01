La activista Greta Thunberg, siendo arrestada por miembros del Ejército israelí sobre el barco Alma, parte de la Global Sumud Flotilla, camino a Gaza, el 1 de octubre de 2025. (Captura de video)
La activista Greta Thunberg, siendo arrestada por miembros del Ejército israelí sobre el barco Alma, parte de la Global Sumud Flotilla, camino a Gaza, el 1 de octubre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Israel traslada a puerto a tripulantes de la Flotilla para Gaza y muestra un video de Greta Thunberg
El Ministerio de Exteriores israelí informó de que “varios barcos” de la han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista .

Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añade el mensaje, en el que califica a la flota de barcos que se dirige a Gaza a romper el bloqueo israelí como “Hamás-Flotilla”.

Francisco Sanz
En el video adjunto al mensaje se ve a un militar israelí con la cara tapada sobre la cubierta de un barco dando una botella a la activista, ataviada con una kifiya o pañuelo palestino.

La Global Sumud Flotilla denunció que la Armada israelí interceptó, al menos, tres de sus embarcaciones en el Mediterráneo la noche de este miércoles, cuando navegaban rumbo a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

Varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en particular las del Alma, el Sirius y el Adara, fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación Israelíes en aguas internacionales”, informó la organización de la misión en un comunicado, minutos después de alertar de la presencia de 20 buques “no identificados” en su radar.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navega en una de las embarcaciones.

Israel controla y puede bloquear todo lo que entra y sale de Gaza (personas incluidas) desde 2006, tras la captura del soldado israelí Guilad Shalit, y sobre todo, la victoria electoral de Hamás en Gaza.

Este cerco se mantuvo gracias a Egipto, pero desde mayo del año pasado es Israel quien controla militarmente el paso de Rafah, fronterizo con este país árabe y que el Ejército tomó durante la actual ofensiva bélica.

Según la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen, la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

