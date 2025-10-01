Turquía califica de “acto terrorista” el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla de Gaza

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado este miércoles el abordaje de la Armada israelí de varios barcos de la Global Sumud Flotilla, que navega a Gaza, de “ataque terrorista”.

“ El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, que ha zarpado con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza, es un acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes ”, señala Exteriores.

El mensaje, publicado en la web del Ministerio, denuncia las “políticas fascistas y militaristas” del “Gobierno genocida” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y destaca que el abordaje de los barcos confirma que estas políticas se dirigen “contra cualquiera que luche contra la opresión que impone Israel”.

La nota asegura que varios países cuyos ciudadanos se hallan en la Flotilla “se están coordinando” y que “se han iniciado todas las intervenciones necesarias para que los ciudadanos turcos y otros pasajeros detenidos por las fuerzas israelíes sean puestos en libertad cuanto antes”.

También “se harán demandas por la vía legal para que los agresores rindan cuentas”, agrega.

El mensaje concluye pidiendo a Naciones Unidas y todas las instituciones internacionales que actúen de inmediato para “levantar cuanto antes el bloque ilegal de Gaza, permitir la llegada de ayuda humanitaria a proteger la libertad de movimiento”.

Finalmente expresa la esperanza de que “este ataque no perjudique los esfuerzos para conseguir un alto el fuego en Gaza”.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios de decenas de países, que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes esta noche, cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Israel tiene declarado desde 2009 un bloqueo naval para impedir el acceso marítimo a Gaza, pero la zona cubierta por esta medida solo cubre una distancia de 20 millas desde la costa.

