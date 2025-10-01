Activistas ondean banderas palestinas mientras se reúnen para apoyar una flotilla que transporta ayuda humanitaria a Gaza, en Ajaccio, en la isla mediterránea francesa de Córcega, el 12 de septiembre de 2025. (Foto de Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)
Activistas ondean banderas palestinas mientras se reúnen para apoyar una flotilla que transporta ayuda humanitaria a Gaza, en Ajaccio, en la isla mediterránea francesa de Córcega, el 12 de septiembre de 2025. (Foto de Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)
/ PASCAL POCHARD-CASABIANCA
Agencia EFE
Escucha la noticia

Turquía califica de “acto terrorista” el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla de Gaza
El Ministerio de Exteriores de ha calificado este miércoles el abordaje de la Armada israelí de varios barcos de la , que navega a , de “ataque terrorista”.

El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla, que ha zarpado con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza, es un acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”, señala Exteriores.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: La Global Sumud Flotilla denuncia ataques de Israel y nueve barcos interceptados

El mensaje, publicado en la web del Ministerio, denuncia las “políticas fascistas y militaristas” del “Gobierno genocida” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y destaca que el abordaje de los barcos confirma que estas políticas se dirigen “contra cualquiera que luche contra la opresión que impone Israel”.

La nota asegura que varios países cuyos ciudadanos se hallan en la Flotilla “se están coordinando” y que “se han iniciado todas las intervenciones necesarias para que los ciudadanos turcos y otros pasajeros detenidos por las fuerzas israelíes sean puestos en libertad cuanto antes”.

También “se harán demandas por la vía legal para que los agresores rindan cuentas”, agrega.

El mensaje concluye pidiendo a Naciones Unidas y todas las instituciones internacionales que actúen de inmediato para “levantar cuanto antes el bloque ilegal de Gaza, permitir la llegada de ayuda humanitaria a proteger la libertad de movimiento”.

MÁS INFORMACIÓN: Israel traslada a puerto a tripulantes de la Flotilla para Gaza y muestra un video de Greta Thunberg

Finalmente expresa la esperanza de que “este ataque no perjudique los esfuerzos para conseguir un alto el fuego en Gaza”.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios de decenas de países, que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes esta noche, cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Israel tiene declarado desde 2009 un bloqueo naval para impedir el acceso marítimo a Gaza, pero la zona cubierta por esta medida solo cubre una distancia de 20 millas desde la costa.

