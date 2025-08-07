Gobierno de Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Emiratos Árabes Unidos negó este jueves que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las fuerzas armadas de Sudán, en guerra contra un grupo paramilitar.

El miércoles, la televisión estatal sudanesa reportó que la fuerza aérea de Sudán destruyó un avión emiratí que llevaba mercenarios colombianos a bordo al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en Darfur, en el oeste, causando la muerte de al menos 40 personas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, declaró a AFP un funcionario emiratí, cuyo país está acusado de apoyar a los paramilitares en guerra contra el ejército sudanés.

El aparato “fue bombardeado y completamente destruido” durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, había declarado a AFP la fuente militar, bajo condición de anonimato.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo.

El aeropuerto de Nyala ha sido objeto de repetidos ataques aéreos por parte del ejército sudanés.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que su gobierno intenta determinar cuántos de sus conciudadanos murieron en el incidente. “Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos”, escribió en X.

- “Manipular el relato” -

La guerra también ha provocado acusaciones generalizadas de participación extranjera, principalmente el apoyo de Abu Dabi a las FAR. Emiratos siempre ha negado cualquier implicación, pese a los múltiples reportes de expertos de la ONU y de organizaciones internacionales.

Abu Dabi declaró este jueves que “una de las partes en guerra” estaba detrás de las últimas acusaciones, dando a entender que el ejército tiene “interés en manipular el relato”.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el ejército regular, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar liderado por su exviceministro Mohamed Hamdan Daglo. (Foto de AFP/ARCHIVO) / -

El lunes, el gobierno sudanés acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar junto a los paramilitares, y afirmó disponer de documentos que lo prueban.

Varios informes dieron cuenta a finales de 2024 de la presencia de combatientes colombianos en Darfur. Estos datos fueron confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas --una coalición de grupos armados aliados al ejército en Darfur-- informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos en las filas de las FAR en El Fasher, capital de Darfur del Norte, última ciudad de este estado aún bajo control del ejército.

- “Estado agresor” -

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en varios conflictos y fueron reclutados por Emiratos para operaciones en Yemen y en el Golfo.

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos, al menos 13 millones de desplazados, y ha provocado “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

Desde la pérdida de Jartum, que el ejército recuperó en marzo, los paramilitares intentan consolidar sus posiciones en Darfur. Ya controlan gran parte de esa provincia.

El mes pasado, el último intento de Washington de encontrar una salida al conflicto se saldó en fracaso. Tanto Egipto como Emiratos Árabes Unidos, considerados actores externos clave, se oponían al papel que las partes beligerantes debían tener en un eventual proceso de paz.

En mayo, el gobierno sudanés calificó a Emiratos de “Estado agresor” y rompió relaciones diplomáticas con Abu Dabi, que replicó que esa administración “no representa al gobierno legítimo de Sudán”.

Ese mismo mes, la Corte Internacional de Justicia de la ONU desestimó un caso presentado por Sudán contra Emiratos, al que acusaba de supuesta complicidad de genocidio, al considerar que no era competente.