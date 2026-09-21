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Resumen

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Partidarios de los hutíes corean consignas durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Partidarios de los hutíes corean consignas durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
/ YAHYA ARHAB
Por Agencia AFP

El presidente del Consejo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, habló por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump y le pidió ayuda contra los hutíes, indicó este lunes una fuente de su oficina a la AFP.

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