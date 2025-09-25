La ofensiva de Israel en Gaza dejó al menos 83 palestinos muertos y 216 heridos el miércoles

Al menos 83 gazatíes murieron el miércoles y alrededor de 216 resultaron heridos por ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

En su informe elaborado con datos del día anterior, la institución recalcó que, con estas últimas muertes, el número de gazatíes fallecidos en el enclave alcanza los 65.502, mientras que los heridos ascienden a 167.376.

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER / MOHAMMED SABER

Los números de fallecidos y heridos siguen creciendo en Gaza mientras Sanidad denuncia que la crisis de escasez de medicamentos supera los “niveles catastróficos”, dada su alta demanda mientras Israel limita el acceso de ayuda humanitaria al enclave.

“Los servicios de los bancos de sangre en los hospitales corren el riesgo de paralizarse por completo debido a la falta de consumibles de laboratorio y herramientas de transfusión sanguínea”, advirtió además Sanidad en otro comunicado.

“ No es posible recibir ni transfundir unidades o componentes sanguíneos sin la disponibilidad de consumibles de laboratorio”, subrayó la institución, recalcando que los niveles de desabastecimiento dificultan gravemente la atención de los heridos.

El ministerio registró también la muerte de siete personas a lo largo del miércoles cuando intentaban hacerse con ayuda humanitaria, lo que eleva el total a 2.538 desde que Israel cambió el modelo de reparto, con puntos de distribución militarizados.

Palestinos revisan los escombros de los edificios alcanzados por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, mientras Israel intensifica su ofensiva aérea y terrestre para capturar la cercana Ciudad de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP) / EYAD BABA

Asimismo, indicó que un número desconocido de víctimas permanece bajo los escombros, ya que la institución no cuenta con recursos para realizar labores de rescate.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.