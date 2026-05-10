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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia de ofrenda floral con motivo del Día anual de Conmemoración del Holocausto en el Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia de ofrenda floral con motivo del Día anual de Conmemoración del Holocausto en el Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

El uranio enriquecido de Irán debe ser “retirado” antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica pueda considerarse terminada, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una entrevista el domingo.

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