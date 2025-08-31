Netanyahu afirma que Israel intentó matar a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de Hamás

Escucha la noticia
Netanyahu afirma que Israel intentó matar a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de HamásResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que las fuerzas israelíes intentaron matar ayer a Abu Obaida, el portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam).
“El Shin Bet (agencia de inteligencia interior) y las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al portavoz de Hamás, Abu Obaida”, declaró Netanyahu al comienzo de la reunión de su gabinete de Gobierno en relación a un bombardeo perpetrado ayer contra el barrio de Al Rimal, en la Ciudad de Gaza.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Los hutíes del Yemen confirman que su primer ministro murió en un ataque israelí
“Aún desconocemos el resultado final”, agregó según un comunicado. “Espero que ya no esté con nosotros, pero de momento no hay información clara por parte de Hamás, así que serán las próximas horas y días los que lo determinen”, añadió.
Netanyahu también mencionó el regreso a Israel, en los últimos días, de los cuerpos sin vida de los rehenes Ilan Weiss e Idan Shatuy (muertos el 7 de octubre), y reiteró que se trata de días de “grandes logros, pero también de grandes desafíos”.
A su vez, en un mensaje dirigido a los rebeldes hutíes del Yemen, Netanyahu se congratuló de que las fuerzas isarelíes hayan matado “a la mayor parte del gobierno hutí y a otros altos oficiales militares”, después de que en los bombardeos del jueves fueran asesinados el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, además de varios de sus ministros, según confirmó el grupo rebelde, aliado de Irán.
“Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes. Y esto es solo el comienzo del golpe asestados contra altos funcionarios en Sana: llegaremos a todos”, dijo el mandatario israelí.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Miles de motociclistas recorren Caracas en respaldo a Maduro y contra las “amenazas” de Estados Unidos
- ¿Seguridad nacional o xenofobia?: Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia
- Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta
- El informe que revela que Maduro estuvo cerca de renunciar antes de las elecciones presidenciales del 2024
- El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia
Contenido sugerido
Contenido GEC