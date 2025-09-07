Israel destruye otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días

Escucha la noticia
Israel destruye otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres díasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Ejército israelí bombardeó y derrumbó este domingo otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación forzosa contra este inmueble y viviendas aledañas.
“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza”, detalló un comunicado castrense, sin dar pruebas que acrediten dicha acusación.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Hamás: Israel busca “destruir completamente” ciudad de Gaza con ataques contra edificios
Según el mismo texto, Hamás había colocado “numerosos explosivos” con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, identificado como torre Ruya.
En imágenes desde Gaza compartidas en X, se ve una gran humareda acompañada de explosiones, y como un edificio de al menos seis plantas se deshace.
Ayer, el Ejército israelí también destruyó la torre Susi en la ciudad de Gaza -tras lanzar papeles advirtiendo a la población de que huyeran al sur-, y el viernes la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, tras explosionar la base de este rascacielos.
El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamás, en otras funciones, como puntos de observación.
Los bloques de torres residenciales y comerciales de la ciudad de Gaza constituyen un legado importante en la historia de esta ciudad, que antes de la ofensiva bélica israelí era una vibrante capital.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Hamás rechaza el desarme hasta que no exista un Estado palestino con Jerusalén de capital
- Miles de fieles celebran en el Vaticano la canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial
- Posturas en la región: América Latina mira con cautela la presión de Trump hacia Venezuela
- Corea del Sur dice que ha acordado con EE.UU. repatriar a detenidos en fábrica de Hyundai en Georgia
- Carlo Acutis, el llamado ‘influencer’ de Dios o patrono de internet, es el primer santo ‘millennial’ de la Iglesia Católica
Contenido sugerido
Contenido GEC