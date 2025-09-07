La destrucción de la torre Ruya tras un ataque de Israel, en Ciudad de Gaza, el 7 de septiembre de 2025. (Capturas de video)
La destrucción de la torre Ruya tras un ataque de Israel, en Ciudad de Gaza, el 7 de septiembre de 2025. (Capturas de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel destruye otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días
Resumen de la noticia por IA
Israel destruye otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días

Israel destruye otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El bombardeó y derrumbó este domingo otro alto edificio en la ciudad de , el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación forzosa contra este inmueble y viviendas aledañas.

Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza”, detalló un comunicado castrense, sin dar pruebas que acrediten dicha acusación.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Hamás: Israel busca “destruir completamente” ciudad de Gaza con ataques contra edificios

Según el mismo texto, Hamás había colocado “numerosos explosivos” con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, identificado como torre Ruya.

En imágenes desde Gaza compartidas en X, se ve una gran humareda acompañada de explosiones, y como un edificio de al menos seis plantas se deshace.

Ayer, el Ejército israelí también destruyó la torre Susi en la ciudad de Gaza -tras lanzar papeles advirtiendo a la población de que huyeran al sur-, y el viernes la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, tras explosionar la base de este rascacielos.

El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamás, en otras funciones, como puntos de observación.

Los bloques de torres residenciales y comerciales de la ciudad de Gaza constituyen un legado importante en la historia de esta ciudad, que antes de la ofensiva bélica israelí era una vibrante capital.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC