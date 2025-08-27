Palestinos se apresuran a recibir porciones de comida de una cocina benéfica en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de agosto de 2025. (Foto de AFP)
Palestinos se apresuran a recibir porciones de comida de una cocina benéfica en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de agosto de 2025. (Foto de AFP)
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel pide retirar el informe sobre la hambruna en Gaza, al considerarlo “fabricado”
Resumen de la noticia por IA
Israel pide retirar el informe sobre la hambruna en Gaza, al considerarlo “fabricado”

Israel pide retirar el informe sobre la hambruna en Gaza, al considerarlo “fabricado”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ministerio de Exteriores israelí pidió este miércoles a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF o ICP, en inglés) retractar su informe, usado por la para declarar una hambruna en la y áreas aledañas, al considerar que los datos fueron “fabricados”.

En una carta dirigida a la CIF, iniciativa global usada como referencia en todo el mundo para determinar la magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, Israel alega que el baremo para declarar la hambruna en Gaza ha sido rebajado, y que otra información “ha sido ignorada”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel dice en la ONU que “paga un precio muy alto por luchar según leyes internacionales”

El informe está errado, no es profesional y de forma grave evade los estándares que se esperan de un organismo internacional”, se lee en la misiva compartida por el Ministerio israelí a los periodistas.

Israel no solo niega que exista una hambruna -pese a que bloquea la entrada libre de alimentos a Gaza desde marzo-, sino que alega que muchos de quienes muestran signos de inanición padecían enfermedades previas, y que no deberían ser usados en el muestreo.

Jeremy Konyndyk, presidente de la ONG Refugees International y ex alto funcionario humanitario estadounidense -que dirigió los esfuerzos de respuesta a la hambruna en Sudán del Sur y Yemen, entre otros países- niega que exista nada inaudito o fabricado en este último informe.

Es un punto de vista extraño y perturbador. El aumento de la mortalidad entre personas con complicaciones de salud no refuta la hambruna”, dijo este martes Konyndyk en X.

Las personas con enfermedades y problemas de salud, que de otro modo no serían mortales, suelen fallecer de hambre primero... así es como funciona la hambruna”, añadió el experto.

MÁS INFORMACIÓN: Ataque al hospital Nasser intensifica la presión sobre Netanyahu: ¿puede Israel cambiar su estrategia en Gaza?

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de “crisis alimentaria”.

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad.

La hambruna ya ha dejado 271 muertos, entre ellos 112 niños, según el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el movimiento islamista Hamás, y la ONG Save The Children denunció este miércoles que las clínicas de Gaza “están casi en silencio” porque “los niños ya no tienen fuerza para hablar o siquiera llorar en su agonía”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC