De sus 67 años, el palestino Nael Barghouti ha pasado casi dos tercios en cárceles israelíes y, de ese tiempo, estuvo 34 años de manera ininterrumpida tras las rejas.

Ningún otro palestino ha estado tanto tiempo en una prisión, lo cual explica porque se ganó el apodo del "decano de los prisioneros", según la Autoridad Nacional Palestina.

Barghouti fue uno de los 602 palestinos que fueron excarcelados por Israel en la madrugada de este jueves en el marco del acuerdo de alto al fuego firmado con Hamás.

La liberación de este grupo tenía que haberse producido el pasado sábado, cuando Hamás entregó a seis israelíes, entre ellos Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, que estaban en manos del grupo desde mucho antes de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Pero Israel pospuso la excarcelación de los prisioneros palestinos por las ceremonias públicas de entrega que Hamás ha venido haciendo desde el inicio del alto el fuego, a las que calificó de "crueles".

Algunos en Israel consideraron la medida una represalia por el error en el que incurrió el grupo palestino esta semana, al entregar un cuerpo distinto al de Shiri Bibas, la madre de raíces argentino-peruana que murió junto a sus dos hijos mientras estaba en cautiverio.

Gracias a la mediación de Egipto, Israel y Hamás concluyeron esta madrugada un nuevo intercambio, en el que el grupo islamista entregó los cuerpos de cuatro rehenes, Shlomo Mansour, Ohad Yahalomi, Tsachi Idan e Itzik Elgarat.

Israel pudo confirmar poco después de la entrega la identidad de los fallecidos.

Los 602 prisioneros palestinos fueron a su vez liberados y trasladados en distintos grupos a Cisjordania, Gaza y al exilio.

Entre los que fueron llevados a Egipto se encuentra Nael Barghouti, según compartió en redes sociales la Agencia de Noticias Palestina WAFA.

De Fatah a Hamás

Barghouti fue detenido por primera vez en 1978 tras interceptar un autobús que transportaba trabajadores al norte de Ramala (Cisjordania) y matar a su conductor israelí, Mordechai Yaakov. Por este suceso fue condenado a cadena perpetua más otros 18 años de prisión.

Otras fuentes afirman que también fue acusado de matar a un soldado israelí cerca de Ramala.

Aunque originalmente estaba vinculado a Fatah, el movimiento político liderado por el fallecido Yasser Arafat, en 1993 se pasó a Hamás.

El cambio de una formación a otra coincidió con la firma de los Acuerdos de Oslo, entre Israel y los palestinos, con los cuales no estaba de acuerdo según fuentes cercanas.

De los orígenes de Barghouti se sabe que nació en la localidad cisjordana de Kobar en 1957, un poblado al noroeste de Ramala, y que proviene de una familia de destacados líderes palestinos.

Según el diario "The Times of Israel", el dirigente está emparentado con Marwan Barghouti, dirigente de Fatah y considerado uno de los cerebros de la Segunda Intifada, quien también está en una cárcel israelí cumpliendo una condena de cinco cadenas perpetuas.

El activismo político de Barghouti comenzó en la década de 1960. (Agencia de Noticias Palestina WAFA).

Desde temprano en la lucha

La actividad política de Bargahouti comenzó a muy temprana edad, poco después de que Israel ocupara Cisjordania en 1967, reportó el servicio árabe de la BBC.

Él, su hermano Omar y su primo Fakhri se dedicaron a escribir consignas en los muros y a bloquear las carreteras de los autobuses de los trabajadores que se dirigían desde Cisjordania a Israel en 1968.

A mediados de los años setenta, junto a su hermano Omar se trasladó a estudiar a Beirut (Líbano), seguido por su primo Fakhri, y allí los tres se unieron a Fatah, que estaba en su apogeo en ese momento, y recibieron entrenamiento militar, según fuentes palestinas.

A finales de los años setenta, los tres jóvenes regresaron a Cisjordania y comenzaron su actividad militar.

Según medios palestinos, los primos entraban con frecuencia en territorio israelí en busca de objetivos para futuras operaciones militares y llevaron a cabo una operación de sabotaje contra una fábrica en Haifa e incluso planearon hacer estallar un café en Jerusalén.

Barghouti se casó con Aman Nafie solo un mes después de ser liberado en 2011. (Reuters).

Un matrimonio inusual

Durante su encarcelamiento, vio un reportaje en la televisión israelí sobre una prisionera palestina llamada Aman Nafie, quien fue detenida en 1987 por planear un ataque en Jerusalén y liberada una década después. En ese momento, el hombre decidió casarse con ella y le pidió a su familia que fuera a la casa de sus padres para pedir su mano, pero Aman se negó porque no lo conocía.

En junio de 2006, Hamás llevó a cabo una operación dentro del territorio israelí cerca de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, donde fue capturado el soldado israelí Gilad Shalit.

A fines de 2011, Hamás e Israel alcanzaron un acuerdo de intercambio de prisioneros y el mismo incluía la liberación del soldado Shalit, a cambio de que Israel excarcelara a 1.027 palestinos encarcelados.

Barghouti estaba entre los beneficiados por el pacto, que también incluyó la liberación de Yahya Sinwar, quien luego se convertiría en el jefe de Hamás en Gaza y el cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023.

Apenas un mes después de su liberación, se casó con Aman Nafeh y regresó a vivir a su pueblo natal.

Hamás ha liberado a rehenes israelíes como parte del acuerdo alcanzado para un alto al fuego en Gaza. (Getty).

De vuelta a prisión

Algunas fuentes aseguran que Barghouti estaba bajo lo que parecía un arresto domiciliario, pues su movimiento estaba restringido a Ramala y los pueblos circundantes.

En 2014, tres adolescentes israelíes fueron secuestrados en el sur de Cisjordania, y sus cuerpos fueron encontrados más tarde cerca de Hebrón. Israel acusó a una célula de Hamás de llevar a cabo el plagio.

Como represalia a este hecho, Israel llevó a cabo una campaña masiva de arrestos en Cisjordania, en la cual fue Barghouti fue nuevamente detenido y acusado de violar las condiciones de su liberación.

Fuentes israelíes afirman que la detención del dirigente se debió a un discurso que dio en la Universidad de Birzeit sobre su experiencia en prisión, así como a los informes en los medios palestinos de que estaba siendo nominado para el cargo de Ministro de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina.

Inicialmente fue sentenciado a 30 meses de prisión y cumplió su sentencia al final de 2016, pero nunca fue liberado.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que un tribunal militar concluyó en mayo de 2015 que Barghouti no había violado los términos de su liberación, pero revocó su decisión a principios de 2017 y ordenó que cumpliera el resto de su primera condena a cadena perpetua.

¿Al exilio?

El diario "The Times of Israel" asegura que Barghouti figura entre los 200 prisioneros palestinos que no solo fueron excarcelados por Israel, sino que serán expatriados debido a su peligrosidad.

Sin embargo, la esposa del dirigente palestino negó la posibilidad. "Estoy segura de que rechazará esto", declaró la mujer a la agencia Reuters.

Junto a Barghouti fueron excarcelados Alaa Bazian, quien estuvo 42 años en prisión, y Samer Al-Mahroom, que cumplió 38 años de cárcel.

Igualmente Ammar Al-Zaben, quien formaba parte de las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, y quien fue condenado a 27 cadenas perpetuas.

Pero estos casos contrastan con el resto. La mayoría de los palestinos de los excarcelados -unos 400- fueron detenidos luego de los ataques del 7 de octubre y permanecían presos sin cargos.

*Con información de Sebastian Usher, Mark Lowen y el servicio árabe de la BBC.