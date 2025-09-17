Ministro radical israelí asegura estar discutiendo con Estados Unidos la división de Gaza

El ministro de Finanzas de extrema derecha israelí, Bezalel Smotrich, durante una conferencia de prensa cerca del asentamiento de Maale Adumim, en las afueras de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)
/ MENAHEM KAHANA
Agencia EFE
Agencia EFE

El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la “Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria” y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.

Información en desarrollo...

