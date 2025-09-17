Ministro radical israelí asegura estar discutiendo con Estados Unidos la división de Gaza

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Ministro radical israelí asegura estar discutiendo con Estados Unidos la división de GazaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la “Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria” y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC