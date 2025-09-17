Palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes superan los 65.000

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Las bombas israelíes también han causado ya cerca de 165.700 heridos desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva tras los ataques de Hamás, muchos con graves lesiones y amputaciones, entre ellos menores.

Solo este martes Israel mató a 98 palestinos e hirió a otros 385, según indica el informe de Sanidad, que recoge las víctimas del día anterior por ataques israelíes.

Estas elevadas víctimas se registraron tras el inicio de la anunciada incursión terrestre sobre la Ciudad de Gaza, que comenzó a primera hora del martes, lo que obligó a miles de personas a desplazarse hacia el sur, donde está la supuesta zona humanitaria designada por Israel.

En cuanto a los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, durante la jornada de ayer las autoridades palestinas registraron otras cuatro muertes, lo que eleva a 432 el número total de gazatíes que han muerto por esta condición de los que 146 son niños.

Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó el martes un informe en el que acusó a Israel de estar cometiendo genocidio dentro del enclave palestino.

El informe señala que las fuerzas israelíes han llevado a cabo cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños físicos o mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir al grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

