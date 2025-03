En enero, la presión del entronces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del entrante Donald Trump, hizo que Netanyahu firmara una tregua de 42 días para la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de más de 1.700 prisioneros palestinos, además de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Finalmente, 38 rehenes fueron liberados.

El pacto firmado por Israel, bajo la mediación de Egipto y Qatar, tiene 3 fases. La primera terminó el sábado. Las negociaciones para la segunda fase, que debió entrar en vigor el domingo, no han avanzado. Esta contemplaba el fin de la guerra, la entrega de los 58 rehenes que todavía retiene Hamás en Gaza y el retiro total de las tropas israelíes. La tercera fase tiene que ver con la reconstrucción de Gaza.

Los rehenes israelíes de Hamás. (AFP).

En la primera fase, cientos de miles de palestinos regresaron a sus hogares destruidos en el norte de Gaza, la ayuda humanitaria aumentó y las fuerzas israelíes se retiraron a zonas de amortiguamiento.

Además, a partir del día 42 de la fase 1 Israel debió retirar sus tropas del Corredor de Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, algo que ya no sucederá.

Por el contrario, ahora Israel exige continuar en la primera fase y que Hamás siga liberando rehenes, una demanda que la milicia palestina no acepta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos en Jerusalén el 16 de febrero de 2025. (Foto de Evelyn Hockstein / AFP). / EVELYN HOCKSTEIN

El domingo, en una entrevista con Al Jazeera, Mahmoud Mardawi, alto funcionario de Hamás, dijo que no aceptará extender la primera fase del acuerdo. Agregó que sólo liberarán a los rehenes israelíes restantes según los términos del acuerdo por fases ya firmado.

El lunes, Netanyahu amenazó a Hamás con unas consecuencias que “no puede ni imaginar” si no libera a los rehenes. Las palabras las pronunció en el Parlamento y fueron rechazadas por familiares de los rehenes, quienes abuchearon al primer ministro antes de ser retirados.

Por su parte, Estados Unidos respaldó la decisión de Israel, mientras que las familias de los rehenes y los activistas israelíes dijeron en un comunicado que la segunda fase debe comenzar de inmediato, antes de cualquier retorno a los combates en Gaza.

Las autoridades de Israel han acusado a Hamás de “no aceptar el borrador de Witkoff para continuar las conversaciones”, en referencia a una propuesta que Israel atribuye al enviado especial estadounidense Steve Witkoff para extender la primera fase durante el mes de Ramadán a cambio de la liberación de la mitad de los rehenes vivos y muertos que todavía siguen en Gaza.

Fue un acuerdo demasiado frágil

Los rehenes israelíes Avera Mengistu (derecha) y Tal Shoham (tercero por la izquierda) están flanqueados por combatientes palestinos de Hamás antes de ser liberados el 22 de febrero de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

Para el periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, lo que ocurre es algo que no le sorprende, porque consideró que desde un inicio se supo que la tregua era muy débil y que la valla estaba muy alta, en el sentido de que la fase 2 y la fase 3 ofrecían el final de la guerra, “pero bajo unas condiciones muy difíciles de aceptar para uno y otro lado”.

“La propia naturaleza del acuerdo, que era muy débil, es lo que impide que se avance”, explicó Novoa.

La primera medida de Israel una vez terminada la fase 1 fue bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, donde viven 2,3 millones de personas.

Decenas de camiones cargados con ayuda humanitaria se agolpan ante las puertas del paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza. (Foto: EFE).

Novoa dijo que Israel está retomando su postura de apretar y presionar mucho a la franja de Gaza con la ayuda alimentaria para ahogar a los palestinos.

Agregó que dentro de Israel la presión pública de la sociedad civil podría ser muy fuerte contra el Gobierno, teniendo en cuenta que en Gaza todavía hay rehenes que están con vida.

“Hay que recordar también que esta fase 1 pudo haberse dado hace meses, con lo cual se hubiesen salvado más vidas”, remarcó.

El analista manifestó que la posición de Netanyahu tiene que ver también con el respaldo que ha recibido de Trump, quien hace unos días ordenó un aumento de la ayuda militar a Israel y aprobó la venta de armas por 4.000 millones de dólares.

“El objetivo principal en este momento delicado debe ser que no se vuelva a la acción militar”, sostuvo Novoa. Agregó que con su negativa a respetar lo acordado Israel beneficia a Hamás, porque se confirma que sigue en el poder en Gaza, “de repente no con la fuerza de antes, pero sigue mandando a pesar de que Israel prometió aniquilarlo”.

En cuanto a la idea de Trump de convertir a Gaza en una suerte de resort no sin antes desalojar a todos sus habitantes, Novoa sostuvo que ello no es viable. “Es algo que tendría que ocurrir bajo una masacre, bajo una matanza, no hay otra forma de que esto salga adelante”.

Las reacciones

Familiares de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza durante la protesta para solicitar al gobierno que continúe con la segunda fase del acuerdo de liberación. (EFE/ABIR SULTAN). / ABIR SULTAN

Hamás acusó el lunes a Israel de actuar para “hundir” el acuerdo de tregua.

“Las violaciones del acuerdo durante la primera fase demuestran sin la menor duda que el gobierno de ocupación quería hundir el acuerdo, e hizo todo lo posible para lograrlo”, afirmó en un video Usama Hamdam, un alto responsable de Hamás.

“En este contexto, las recientes decisiones de Netanyahu de adoptar la propuesta estadounidense para prorrogar la primera fase del acuerdo contradicen lo acordado”, añadió.

El diario Jerusalem Post informó que Israel se prepara para retomar la guerra en el corto plazo. “Estamos dispuestos a dar una oportunidad de unos días, pero no permitiremos que se prolongue indefinidamente”, dijeron funcionarios del Gobierno a ese medio. “Si vemos que las negociaciones no se llevan a cabo de buena fe, volveremos a luchar en Gaza”, agregaron.

El bloqueo israelí al ingreso de la ayuda humanitaria fue criticado por Egipto, Jordania, Qatar y Arabia Saudita, que lo calificaron como una “flagrante violación” de la tregua.

La Yihad Islámica, movimiento aliado de Hamás, afirmó que Israel “es responsable de las consecuencias de sabotear” la tregua.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió “la reanudación inmediata del flujo de ayuda humanitaria”, y el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Thomas Fletcher, señaló que la decisión de Israel “es preocupante”.