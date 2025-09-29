El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025.
Yihad Islámica dice que plan de Trump sobre Gaza es “una receta para una agresión” contra los palestinos
Yihad islámica afirmó el lunes por la noche que el plan de Trump sobre Gaza es “una receta para una agresión” contra los palestinos, en un comunicado.

Lo que fue anunciado en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo estadounidense-israelí y representa la posición de todo el establecimiento israelí. Es una receta para la continuación de la agresión contra el pueblo palestino”, dijo el movimiento islamista en ese comunicado, primera reacción palestina al plan estadounidense para Gaza.

