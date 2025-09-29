Yihad Islámica dice que plan de Trump sobre Gaza es “una receta para una agresión” contra los palestinos

Yihad islámica afirmó el lunes por la noche que el plan de Trump sobre Gaza es “una receta para una agresión” contra los palestinos, en un comunicado.

“Lo que fue anunciado en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo estadounidense-israelí y representa la posición de todo el establecimiento israelí. Es una receta para la continuación de la agresión contra el pueblo palestino ”, dijo el movimiento islamista en ese comunicado, primera reacción palestina al plan estadounidense para Gaza.

Información en desarrollo...