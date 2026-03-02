Escuchar
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, habla durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania | Foto: Alexandra BEIER / AFP
Por Agencia EFE

El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.