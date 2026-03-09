Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La guerra desatada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero se extendió a todo Oriente Medio.
La guerra desatada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero se extendió a todo Oriente Medio.
El siguiente balance de víctimas, que AFP no pudo verificar de forma independiente, se basa en cifras de gobiernos, ejércitos, autoridades sanitarias y socorristas.
Irán
El ministerio de Salud de Irán informó el lunes la muerte de más de 1.200 personas, entre ellas unas 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años. Además dijo que más de 10.000 civiles resultaron heridos.
PUEDES VER: Trump dice que podría “declarar un éxito” la guerra en Irán y acabarla pero irá “más allá”
La agencia Hrana, con sede en Estados Unidos, indicó que al menos 1.708 personas habían muerto, incluidos 1.205 civiles, 194 de ellos niños, así como 187 militares y 316 personas cuyo estatus no había sido clasificado.
Israel
Autoridades en Israel reportaron 13 muertos y decenas de heridos desde que Irán atacó en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Nueve fallecieron en la ciudad de Beit Shemesh, incluidos cuatro menores. Dos soldados murieron en combate en el sur de Líbano.
Líbano
El lunes, el ministerio de Salud del Líbano reportó 486 muertos y 1.313 heridos hasta ahora. El ejército libanés indicó que tres de sus soldados habían muerto. Hezbolá no ha comunicado sus pérdidas.
Golfo Pérsico
Autoridades de países del Golfo y el Centcom, el comando militar estadounidense para Oriente Medio, anunciaron 23 muertos en la región. La mayoría eran militares o miembros de los servicios de seguridad, entre ellos siete militares estadounidenses, y 10 civiles.
Kuwait reportó seis muertos: dos soldados, dos guardias fronterizos y dos civiles, incluida una niña de 11 años.
Emiratos Árabes Unidos dio cuenta de seis muertos: cuatro civiles y dos militares.
Arabia Saudita señaló la muerte de dos civiles. Baréin reportó dos muertos. Omán informó la muerte de un marinero en el mar.
Qatar comunicó 16 heridos y ningún fallecido.
LEE TAMBIÉN: Así son los drones baratos de Irán que están poniendo en jaque a las millonarias defensas del Golfo
El Centcom confirmó la muerte de seis militares estadounidenses en Kuwait y uno en Arabia Saudita.
Irak
Combatientes proiraníes en Irak informaron de que 16 de sus miembros murieron en ataques aéreos que atribuyeron a Israel y a Estados Unidos.
En la región autónoma del Kurdistán iraquí, las autoridades indicaron que un guardia del aeropuerto falleció en un ataque con dron contra el aeropuerto de Erbil, mientras que al menos dos combatientes kurdos iraníes perecieron en ataques iraníes.
Jordania
El ejército jordano reportó 14 heridos en distintas partes del país por la caída de restos de misiles y drones iraníes, sin registrar muertos.
VIDEO RECOMENDADO
- Irán insiste en que seguirá atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos
- El Papa pide el cese de las hostilidades en Oriente Medio tras los últimos bombardeos
- Trump avisa que EE.UU. “no se detendrá” hasta que Irán este “totalmente derrotado”
- Putin plantea a Trump propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.