Entre las declaraciones de distensión, las exigencias sobre el programa nuclear iraní y la disputa por el estrecho de Ormuz persisten importantes obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo.

Trump afirmó el lunes a la prensa que la guerra con Irán está “prácticamente terminada en el plano militar”, tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

Además, en una entrevista con CNN consideró que es “muy poco probable” que tenga que reanudar los ataques militares contra Irán, siempre que continúen los avances hacia un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

En dicha entrevista, Trump reiteró cinco veces que preferiría evitar una nueva ofensiva, aunque aseguró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar.

También sostuvo que Irán ha quedado severamente debilitado militar y económicamente y afirmó que conserva apenas el 10% de su capacidad de misiles y el 15% de sus drones.

Además, reveló que Washington tiene identificados 38 puentes y centrales eléctricas como posibles objetivos de una nueva ofensiva, aunque dijo que no quisiera destruir esa infraestructura por el tiempo que tomaría reconstruirla.

Una mujer de Irán apunta con un arma durante un curso militar para voluntarias en el campo de entrenamiento "Janfada" (Sacrificio por la Patria), habilitado para mujeres en la plaza Azadi de Teherán el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian reveló que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, ordenó al Gobierno poner fin al estado de “ni guerra ni paz” con Estados Unidos y buscar una salida al conflicto.

Pezeshkian sostuvo que Teherán está dispuesto a negociar y terminar la guerra “con dignidad”.

Irán mantiene cautela con respecto a un acuerdo y exige señales concretas de un cambio en la postura de Washington. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, reafirmó que su país está comprometido con el Tratado de No Proliferación Nuclear y reivindicó su derecho a desarrollar energía atómica con fines pacíficos.

"En la realidad ninguno de los dos ha ganado"

Miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan trabajos de mantenimiento en los cazas furtivos F-35A en una de las bases militares en la región de Oriente Medio. (Centcom).

Para el periodista y analista internacional Carlos Novoa, las declaraciones de Trump y lo mencionado por el líder supremo iraní reflejan un desescalamiento de la confrontación verbal entre Washington y Teherán, pero no necesariamente el comienzo del fin de la guerra.

“Estamos ante un desescalamiento de la controversia verbal, porque en ambos casos, tanto en Estados Unidos como en Irán, tenemos una búsqueda de un discurso triunfalista, y en la realidad ninguno de los dos ha ganado la guerra”, sostiene Novoa a El Comercio.

El analista reconoce que Estados Unidos tiene una superioridad militar que le permitiría infligir un daño mucho mayor a Irán, pero advierte que una ofensiva amplia tendría costos importantes para Washington. “Es cierto que Estados Unidos podría acabar con Irán si se lo propusiera, pero a un costo alto que significaría un combate terrestre que probablemente dejaría muchas bajas entre los estadounidenses. Ese riesgo no quiere correr Washington”, explica.

Novoa remarca que las declaraciones de Trump no deben interpretarse como una señal de que el conflicto está resuelto. Explica que él tiene otros asuntos internos que atender, entre ellos la recomposición de sus fuerzas y la relación con el nuevo Congreso que asumirá funciones en enero. Por ello, el analista prefiere definir el momento actual como una “pausa obligada por la coyuntura”, antes que como el final de la guerra.

Por su parte, Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, considera que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos han tenido un impacto en la posición de Trump frente a la guerra. Sin embargo, advierte que Washington mantiene un discurso ambiguo: mientras el presidente afirma que es poco probable que ordene nuevos ataques de gran envergadura, también insiste en que sus Fuerzas Armadas están preparadas para actuar.

Dice que las declaraciones de Trump reflejan una posición que oscila entre la posibilidad de reanudar la ofensiva militar y la de mantener el actual statu quo, sin que exista todavía una salida definitiva al conflicto.

Gómez de la Torre indica que el escenario de “ni guerra ni paz” describe mejor la situación actual: “Una suerte de statu quo en el que no se producen ataques de gran profundidad estratégica para que Estados Unidos e Israel alcancen sus objetivos iniciales, pero tampoco se resuelve el conflicto. Una situación que ha caracterizado los últimos meses de la guerra”.

Irán tiene más incentivos para terminar la guerra

Mujeres de Irán participan en un curso militar para voluntarias en el campo de entrenamiento "Janfada" (Sacrificio por la Patria), habilitado para mujeres en la plaza Azadi de Teherán el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Respecto a la disposición de Teherán a negociar, Novoa dice que es significativa la declaración de Pezeshkian sobre la orden del líder supremo. Explica que la referencia al apellido Jamenei también tiene un peso político y simbólico dentro de la estructura institucional y propagandística de la República Islámica.

“Irán tiene una disposición a terminar con la guerra. A ellos les conviene más por el nivel de crisis en el que se encuentran, económica y social, y sobre todo porque Irán no puede soportar el mismo nivel que Estados Unidos”, afirma.

Sin embargo, advierte que esa voluntad de poner fin a las hostilidades no significa que Teherán esté dispuesto a aceptar cualquier condición planteada por Washington. Allí se encuentra uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento, precisa.

Gómez de la Torre coincide en que uno de los principales obstáculos continúa siendo el programa nuclear iraní. Recuerda que las autoridades estadounidenses han insistido en impedir que Teherán llegue a desarrollar armamento nuclear, un objetivo que sigue ocupando un lugar central en cualquier eventual acuerdo.

El analista advierte que el Pentágono mantiene sobre la mesa planes para reanudar los ataques contra objetivos estratégicos iraníes, entre ellos infraestructura energética, instalaciones vinculadas al procesamiento y almacenamiento de material nuclear, fábricas de drones y sistemas críticos de comunicaciones.

Las exigencias de Washington y el factor israelí

Una valla publicitaria de campaña con la imagen del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y del presidente estadounidense Donald Trump en Tel Aviv, el 26 de octubre de 2026. (Foto de JACK GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Para Novoa, el problema de fondo sigue siendo la distancia entre las posiciones de ambos gobiernos y las exigencias maximalistas que han caracterizado las negociaciones anteriores. Estados Unidos pretende que Irán ponga fin a su programa nuclear, garantice la reapertura del estrecho de Ormuz y renuncie a sus capacidades armamentísticas, condiciones que el analista considera prácticamente imposibles de aceptar para Teherán.

“Pedirle a Irán que ponga fin a su programa nuclear, abra el estrecho de Ormuz y entregue sus armas prácticamente es algo impensable, inviable, en medio de una negociación tras un conflicto bélico”, señala.

Frente a ese escenario, considera que una salida más realista sería comenzar por un alto el fuego o algún tipo de compromiso que permita reducir las tensiones, para después abordar los asuntos más difíciles. “Si tú empiezas buscando la solución final a través de posturas maximalistas, la negociación se va a bloquear en todo término, y eso es lo que ha venido ocurriendo entre Irán y Estados Unidos en los últimos meses”, advierte.

A estos obstáculos se suma el factor israelí. Novoa señala que será importante observar cómo evoluciona el proceso político en Israel y qué posición asumirá el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, que dispone de un plazo para intentar formar gobierno, mientras Benjamin Netanyahu continúa ejerciendo como primer ministro.

Para el analista, los próximos movimientos de Israel también serán determinantes para evaluar si la actual distensión entre Washington y Teherán puede convertirse en un entendimiento duradero o si las tensiones regionales vuelven a escalar.

Gómez de la Torre subraya que Israel constituye un tercer actor determinante, debido a que mantiene una posición más maximalista frente al régimen iraní. Esa postura contempla no solo impedir que Irán desarrolle armas nucleares, sino también propiciar la caída de la teocracia que gobierna el país.