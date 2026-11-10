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Resumen

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Mujeres iraníes caminan frente a una enorme valla publicitaria contra Donald Trump en la plaza Enghelab, en Teherán, Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Mujeres iraníes caminan frente a una enorme valla publicitaria contra Donald Trump en la plaza Enghelab, en Teherán, Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Casi ocho meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, las señales de una posible salida diplomática comienzan a ganar terreno. El presidente Donald Trump aseguró que es “muy poco probable” que Washington tenga que reanudar los ataques contra Teherán, mientras que el líder supremo Mojtaba Jamenei ordenó poner fin al estado de “ni guerra ni paz” y buscar una salida al enfrentamiento. ¿Estamos realmente ante el comienzo del fin de la guerra o frente a una pausa estratégica antes de una nueva escalada?

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