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Guerra en Medio Oriente EN VIVO: últimas noticias, reacciones y más
“Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, en última instancia, se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.
Estados Unidos mantendrá sus tropas en Medio Oriente para asegurarse de que Irán cumpla con alto el fuego
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que su país mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche y advirtió de que, aunque están preparados para actuar espera que la tregua se sostenga.
No está claro cómo afectará la presencia de los miles de efectivos y equipamiento militar que Washington envió a Oriente Medio a la marcha de las conversaciones, previstas para el próximo viernes en Islamabad con la participación del Gobierno de Pakistán.
La propuesta iraní, que servirá de hoja de ruta para la cita del viernes, incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio de un compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, vías estratégica de crudo.
La base de la negociación será un plan de diez puntos presentado por Teherán esta madrugada para poner fin a 40 días de guerra.
Sigue en esta nota de El Comercio las últimas noticias de la situación del conflicto bélico en Medio Oriente, después de que Irán y Estados Unidos hayan acordado un cese el fuego de dos semanas en las hostilidades.
Sigue en esta nota de El Comercio las últimas noticias de la situación del conflicto bélico en Medio Oriente, después de que Irán y Estados Unidos hayan acordado un cese el fuego de dos semanas en las hostilidades.