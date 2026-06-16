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Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán el 14 de junio de 2026. (Foto de AFP).
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán el 14 de junio de 2026. (Foto de AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo que puso fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. Sin embargo, el cese de las hostilidades no cierra el debate sobre el resultado real del conflicto. Aunque la ofensiva golpeó con dureza objetivos militares, nucleares y energéticos iraníes, y mostró la superioridad militar de Washington e Israel, el desenlace dista de representar una victoria total, pues hay objetivos estratégicos que quedaron pendientes.

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