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Resumen

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Un KC-135 Stratotanker reposta un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras realiza una patrulla en vuelo sobre Oriente Medio, en el contexto de la guerra con Irán. (Centcom).
Un KC-135 Stratotanker reposta un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras realiza una patrulla en vuelo sobre Oriente Medio, en el contexto de la guerra con Irán. (Centcom).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos tiene una de las maquinarias militares más poderosas del mundo, pero la guerra con Irán está revelando un límite menos visible: cuántas municiones avanzadas puede gastar antes de que sus reservas comiencen a agotarse. El propio Pentágono ha reconocido en un informe escasez y demora en reposición de armamento estratégico, una señal que adquiere especial relevancia si el escenario actual escala o si Washington debe afrontar de manera simultánea un segundo frente bélico de alta intensidad.

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