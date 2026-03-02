Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Últimas noticias del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel
La guerra en Medio Oriente se extiende con ataques de Israel al Líbano que dejan decenas de muertos
La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.
Según un comunicado de la Cancillería china, la llamada se produjo a petición de Araqchí, durante la cual Wang dijo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel "viola el derecho internacional y traspasa las líneas rojas de Irán".
- Canciller chino asegura a su par iraní el apoyo de China en la defensa de su soberanía
El canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono este lunes con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques de EE. UU. e Israel.
- La esposa del ayatola Alí Jamenei y su nieta de 14 meses también murieron en los ataques de Israel y EE.UU.
Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes. La esposa de Jamenei, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado, según informó el canal oficial iraní Press TV, que también anunció la muerte de Zahra Mohammadi Golpayegani.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó este lunes que su país tenga tropas sobre el terreno en Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país como parte de la operación contra la República Islámica.
Una pista de inteligencia compartida a última hora habría sido el factor que decidió la suerte del ayatola Alí Jamenei. Según reveló el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) obtuvo información clave sobre los movimientos del líder supremo de Irán que sirvió para que se ordene el ataque que terminó con su vida. La acción abre interrogantes sobre el alcance real de la cooperación entre Estados Unidos e Israel, las posibles fallas en la contrainteligencia iraní, y el nuevo papel de la CIA.
Sigue en esta nota EN VIVO las últimas noticias del conflicto bélico en Medio Oriente que tiene como protagonistas a Irán, Israel y Estados Unidos. La escalada de violencia se registró el sábado tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra la República Islámica, en el que murió Alí Jamenei, ayatolá y líder iraní.
Irán asegura que no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo
Irán no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo, aseguró este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a su homólogo chino, Wang Yi. "Irán no tiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a mantener relaciones de buena vecindad con ellos", expresó el ministro iraní, de acuerdo con la cancillería.