Soldados del ejército israelí hacen guardia mientras las excavadoras demuelen dos edificios palestinos en la aldea de Qibyah, al noroeste de Ramallah en la Cisjordania ocupada, el 29 de abril de 2025. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)
Israel cierra 2025 con 22 suicidios entre sus soldados, la cifra más alta en quince años
Un total de se quitaron la vida en 2025, coincidiendo con el segundo año de ofensiva en la Franja de Gaza, lo que supone la cifra más alta desde 2010, según datos del el Ejército israelí.

De los militares cuyas muertes se investigan o se han investigado por sospecha de suicidio, indican las cifras ofrecidas a EFE, 12 de ellos eran soldados que estaban realizando el servicio militar obligatorio (de 3 años para los hombres y 2 para las mujeres), 9 eran soldados de la reserva y uno militar de carrera.

Francisco Sanz
El último se conoció este jueves, cuando el Ejército informó de la muerte ayer miércoles de un soldado encontrado fallecido en el sur de Israel en lo que parece un nuevo caso de suicidio.

Según detalla el diario israelí Haaretz, las 22 muertes por suicidio de 2025 suponen la cifra más alta desde 2010, cuando se registraron 28 casos.

Además, este medio indica que cinco de los soldados muertos este año por esta causa estaban recibiendo tratamiento psicológico, incluido un operador de drones de alto rango que se quitó la vida tras declarar que no soportaba los efectos del combate.

Los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio en Israel de unidades de combate suelen ser destinados al terreno, lo que en estos últimos dos años ha supuesto que han servido en la ofensiva contra la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada o en el norte de Israel, donde este país ataca periódicamente Líbano y Siria.

Las operaciones israelíes en Gaza, actualmente en un alto el fuego desde el 10 de octubre, han dejado más de 71.000 palestinos muertos -según Sanidad gazatí- y alrededor del 80 % de su infraestructura arrasada.

El Ejército israelí sigue controlando algo más de la mitad de este territorio y continúa matando palestinos casi cada día, con más de 400 muertos por fuego israelí desde el inicio de la tregua.

En cuanto a los reservistas, los israelíes pasan a la reserva tras completar el servicio militar obligatorio y forman parte de ella hasta los 41 años, los soldados, y los 46, los oficiales, pudiendo ser llamados a filas en ocasiones de emergencia.

Aunque antes solían ejecutar servicios breves una vez al año, la ofensiva sobre Gaza (a las que se sumaron las operaciones en Cisjordania, Líbano, Siria o Irán) han hecho que buena parte de ellos sirvan periodos prolongados, superando los 100 días.

En los últimos dos años, decenas de miles de ellos han sido llamados a filas, lo que ha levantado cierta crítica social por las consecuencias que ello tiene en sus trabajos y familias.

