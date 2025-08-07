Un vehículo de combate de infantería (IFV) del ejército israelí deja un rastro de polvo mientras avanza en una posición a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 23 de julio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Según un comunicado difundo por el Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) “se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

