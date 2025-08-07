El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Según un comunicado difundo por el Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) “ se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate ”.

Información en desarrollo...