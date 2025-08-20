Hamás dice que plan de conquista de Gaza muestra “desprecio flagrante” de Israel por esfuerzos de mediación

El plan para tomar Ciudad de Gaza, para el que el gobierno israelí anunció el miércoles la movilización de 60.000 reservistas, demuestra el “desprecio flagrante” de Israel por los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego, afirmó Hamás.

El anuncio demuestra “ un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores ”, en vistas a un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, escribió el movimiento islamista palestino en el comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida [de los rehenes israelíes] y que no tiene la intención seria de recuperarlos”, agregó.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este miércoles movilizar a 60.000 reservistas tras aprobar el plan para tomar Ciudad de Gaza, que Hamás calificó de “desprecio flagrante” a los esfuerzos de mediación para lograr una tregua en el territorio palestino.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento islamista palestino Hamás.

El ministro Katz “ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, y autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios”, que suman unos 60.000 hombres, indicó su departamento.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército israelí.

