Tropas israelíes desplegadas en la zona fronteriza del territorio palestino asediado, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Tropas israelíes desplegadas en la zona fronteriza del territorio palestino asediado, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Hamás dice que plan de conquista de Gaza muestra “desprecio flagrante” de Israel por esfuerzos de mediación
Resumen de la noticia por IA
Hamás dice que plan de conquista de Gaza muestra “desprecio flagrante” de Israel por esfuerzos de mediación

Hamás dice que plan de conquista de Gaza muestra “desprecio flagrante” de Israel por esfuerzos de mediación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El plan para tomar , para el que el gobierno israelí anunció el miércoles la movilización de 60.000 reservistas, demuestra el “desprecio flagrante” de por los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego, afirmó .

El anuncio demuestra “un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores”, en vistas a un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, escribió el movimiento islamista palestino en el comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel moviliza a 60.000 reservistas para tomar la Ciudad de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida [de los rehenes israelíes] y que no tiene la intención seria de recuperarlos”, agregó.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este miércoles movilizar a 60.000 reservistas tras aprobar el plan para tomar Ciudad de Gaza, que Hamás calificó de “desprecio flagrante” a los esfuerzos de mediación para lograr una tregua en el territorio palestino.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento islamista palestino Hamás.

El ministro Katz “ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, y autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios”, que suman unos 60.000 hombres, indicó su departamento.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

MÁS INFORMACIÓN: Irán advierte que utilizará misiles “mucho más avanzados” si Israel comete nueva aventura

La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército israelí.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC