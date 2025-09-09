La gente observa cómo los panfletos lanzados por el ejército israelí, instando a la evacuación hacia el sur, a al-Mawasi, aterrizan en la ciudad de Gaza el 9 de septiembre de 2025. El ejército israelí dijo el martes que actuará con "mayor fuerza" en la ciudad de Gaza y advirtió a los residentes que huyan, en un comunicado publicado en X | Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Ejército de Israel ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó a las 08.00 local (05.00 GMT) a los residentes de la ciudad de a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto.

“A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste”, escribió en su cuenta de X.

Una infografía que acompañó el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas.

“Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi”, añadió, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados.

Adraee subrayó que el Ejército israelí “está decidido a eliminar a Hamás” y que “operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave”.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista .

