Al menos 24 muertos en Gaza por ataques de Israel, entre ellos una madre y seis de sus hijos en Deir el Balah

Israel ha matado al menos a 24 personas en lo que va de martes en Gaza, incluidos una madre y a seis de sus hijos que habían huido de la ciudad de Gaza a la localidad de Deir el Balah (centro), donde el apartamento en el que se refugiaban fue bombardeado.

Según confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Awda, localizado en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), solo uno de los hermanos sobrevivió al ataque.

Además, desde esta madrugada, los hospitales Al Awda y Al Aqsa (en Deir el Balah) han recibido doce muertos, entre ellos el cadáver de un niño, y al menos diez heridos, después de que soldados abrieran fuego contra un grupo de personas cerca de un punto de distribución de alimento estadounidense en Wadi Gaza (centro).

Tres personas más murieron en el bombardeo israelí de una tienda en la que se refugiaban personas desplazadas en Jan Yunis, sur de Gaza, informaron fuentes del hospital Nasser.

Y otras tres personas perdieron la vida en un ataque aéreo en el barrio de Al Tuffah, en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas en el enclave.

Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Ciudad de Gaza.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó este martes en un comunicado haber bombardeado más de 160 “objetivos” ayer lunes, entre ellos un arsenal de armas, viviendas y puestos de observación.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 66.000 palestinos, entre los que hay más de 20.000 niños.