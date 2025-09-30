Una columna de humo se eleva tras el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, fotografiada desde una posición al otro lado de la frontera, en el sur de Israel, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Jack GUEZ / AFP
Una columna de humo se eleva tras el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, fotografiada desde una posición al otro lado de la frontera, en el sur de Israel, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Jack GUEZ / AFP
/ JACK GUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos 24 muertos en Gaza por ataques de Israel, entre ellos una madre y seis de sus hijos en Deir el Balah
Resumen de la noticia por IA
Al menos 24 muertos en Gaza por ataques de Israel, entre ellos una madre y seis de sus hijos en Deir el Balah

Al menos 24 muertos en Gaza por ataques de Israel, entre ellos una madre y seis de sus hijos en Deir el Balah

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

ha matado al menos a 24 personas en lo que va de martes en Gaza, incluidos una madre y a seis de sus hijos que a la localidad de Deir el Balah (centro), donde el apartamento en el que se refugiaban fue bombardeado.

Según confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Awda, localizado en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), solo uno de los hermanos sobrevivió al ataque.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

Además, desde esta madrugada, los hospitales Al Awda y Al Aqsa (en Deir el Balah) han recibido doce muertos, entre ellos el cadáver de un niño, y al menos diez heridos, después de que soldados abrieran fuego contra un grupo de personas en Wadi Gaza (centro).

Tres personas más murieron en el de una tienda en la que se refugiaban personas desplazadas en Jan Yunis, sur de Gaza, informaron fuentes del hospital Nasser.

Y otras tres personas perdieron la vida en un ataque aéreo en el barrio de Al Tuffah, en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas en el enclave.

Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Ciudad de Gaza.
Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Ciudad de Gaza.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó este martes en un comunicado haber bombardeado más de 160 “objetivos” ayer lunes, entre ellos un arsenal de armas, viviendas y puestos de observación.

Una , relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 66.000 palestinos, entre los que hay más de 20.000 niños.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC