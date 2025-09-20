Al menos 31 palestinos murieron en Gaza el viernes por ataques de Israel, según Sanidad

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza registró un total de 34 muertos a lo largo del enclave palestino por la ofensiva israelí el viernes, 31 fallecidos ese mismo día y tres cadáveres rescatados entre los escombros que pudieron morir previamente, según el recuento difundido este sábado.

Además, otras 200 personas heridas acudieron a los hospitales del enclave a lo largo de la jornada.

“El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, alertó Sanidad, dependiente de Hamás.

El ministerio recordó que numerosos cadáveres siguen entre los escombros a lo largo del enclave o tirados en áreas de difícil acceso.

El 82 % de la Franja está sometida a órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo su control militar, según el cálculo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo que dificulta a los equipos de rescate acceder a estas áreas por motivos de seguridad.

Sanidad destacó que entre los muertos del viernes se encuentran cuatro personas que trataban de conseguir ayuda humanitaria, víctimas de tiroteos a manos de las tropas en las proximidades de las zonas de recogida.

El ejército israelí continúa su ofensiva en Gaza a pesar de la condena internacional. Esta semana, una comisión investigadora de la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja.

En total, más de 2.500 personas han muerto cuando intentaban conseguir alimento en los puntos de reparto de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las carreteras esperando al paso de camiones con ayuda humanitaria.

Además, a lo largo del viernes dos personas murieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, elevando la cifra total desde el 7 de octubre a 442.EFE

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.