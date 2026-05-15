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Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

Al menos cuatro palestinos murieron este viernes en la ciudad de Gaza en dos ataques del Ejército israelí contra un edificio y un vehículo, que según anunció el Ministerio de Defensa israelí buscan matar al presunto líder del brazo armado de Hamás en el enclave.

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