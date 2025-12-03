Vista de palestinos que recorren el área donde Israel ejecutó un ataque en Rafah, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Haitham Imad
Vista de palestinos que recorren el área donde Israel ejecutó un ataque en Rafah, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Haitham Imad
Agencia EFE

Al menos cuatro soldados israelíes heridos en combates en Rafah con milicianos palestinos
Al menos , uno de ellos en estado grave, en combates que , en el extremo sur de la Franja de Gaza, este miércoles, informó el Ejército de Israel.

En un comunicado, el Ejército indicó que las tropas se encontraron en Rafah, zona bajo total control israelí, “con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina”, lo que desencadenó combates.

En el enfrentamiento, un soldado israelí quedó gravemente herido y otros tres, entre ellos un suboficial, sufrieron heridas moderadas.

PUEDES VER: Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah

“Los soldados fueron evacuados al hospital para recibir atención médica y se ha notificado a sus familias”, detalló el Ejército.

El primer ministro israelí, , en un comunicado deseó “una pronta recuperación a los heroicos soldados” y acusó a Hamás de “continuar violando el acuerdo” al estar llevando a cabo “actos terroristas” contra sus fuerzas.

“Nuestra política es clara: Israel no tolerará daños a los soldados y responderá en consecuencia”, advirtió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participa en una ceremonia conmemorativa estatal en honor a los soldados caídos en la guerra de Gaza, que duró dos años, en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el 16 de octubre de 2025.
/ ALEX KOLOMOISKY

La situación en Rafah es delicada puesto que continúan , aunque Israel eleva esta cifra a centenares, en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de “capturarlos o eliminarlos”, a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamas, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes.

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)

