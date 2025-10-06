El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante una conferencia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Guterres pide paz dos años después de los ataques de Hamás a Israel y señala plan de Trump
El secretario general de la ONU, , pidió una “paz justa y duradera” para israelíes y palestinos en el segundo aniversario de los ataques del grupo islamista palestino contra , que desencadenaron una guerra que aún continúa.

Guterres recordó que Hamás y otros grupos terrorista mataron a 1.250 personas, sobre todo israelíes, y secuestraron a 250, el 7 de octubre de 2023, en un comunicado en el que pidió la liberación de quienes siguen cautivos en la Franja de Gaza y poner fin a “la catástrofe humanitaria”.

El político luso, que es frecuentemente acusado por Israel de parcialidad desde el inicio del conflicto, repitió otras exigencias en las que viene insistiendo desde hace dos años, como un alto el fuego permanente y el “fin del sufrimiento” para todos, especialmente el de los civiles, en “Gaza, Israel y la región”.

Después de dos años de trauma, debemos elegir esperanza. Ahora. La reciente propuesta del presidente de EE.UU., Donald J. Trump, presenta una oportunidad que debe ser aprovechada para llevar a este trágico conflicto a su final”, dijo el jefe de la ONU, que señaló de nuevo la “urgencia” de actuar.

Guterres, que quiso centrar su mensaje en el “recuerdo de todos los que han sido asesinados y han sufrido una violencia terrible”, reclamó un “proceso político creíble” que conduzca a la paz, y expresó el compromiso “inquebrantable” de la ONU en el apoyo al cese de hostilidades.

Agregó que los acontecimientos del día de los ataques de Hamás quedarán “marcados en la memoria de todos” y señaló que se ha reunido con familiares de rehenes israelíes y supervivientes, denunciando que los cautivos en Gaza están en “condiciones deplorables”.

En este solemne aniversario, permítannos honrar la memoria de todas las víctimas trabajando para el único camino hacia adelante: una paz justa y duradera en la que israelíes, palestinos y todos los pueblos de la región vivan unos junto a otros con seguridad, dignidad y respeto mutuo”, concluyó.

Guterres, que ha sido vetado por Israel desde el inicio del conflicto, ha condenado en numerosas ocasiones los atentados terroristas del 7 de octubre pero siempre ha incidido en que no justifican lo que llama “el castigo colectivo a toda una población” por parte del Estado hebreo.

