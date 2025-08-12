Arabia Saudita alerta de graves consecuencias sobre la paz mundial por “genocidio” israelí en Gaza

Arabia Saudita condenó este martes “con la mayor firmeza y vehemencia” los planes del Gobierno israelí de ocupar Gaza, y advirtió contra las “graves consecuencias” sobre la paz mundial si continúa “la incapacidad” de la comunidad internacional para detener “las prácticas brutales y de genocidio” en la Franja.

En un comunicado tras una reunión del Consejo de Ministros, presidida por el jefe del Ejecutivo y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el Gobierno saudí condenó “la persistencia de la ocupación israelí en la comisión de crímenes de hambre, prácticas brutales y de genocidio contra el hermano pueblo palestino”.

Alertó de que “la persistente incapacidad de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU para detener esas violaciones que socavan los cimientos del orden internacional y la legitimidad internacional, amenazan la paz y la seguridad regionales y mundiales, y presagian graves consecuencias que incitan a prácticas de genocidio y desplazamiento forzado”.

Arabia Saudita, una influyente potencia política, económica y religiosa de Oriente Medio, ha condenado como “genocidio” la guerra israelí en Gaza, donde ya han muerto más de 60.000 personas, decenas de ellas por hambre, en su mayoría niños, y cientos mientras se disponían a obtener ayuda.

El príncipe heredero Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita asiste a una sesión de trabajo durante la segunda jornada de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. Foto: EFE-EPA/ANDY RAIN / POOL/ARCHIVO

No obstante, ha insistido repetidamente en que el grupo islamista palestino Hamás, al que Riad se opone, libere a todos los rehenes israelíes que secuestró tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Riad, que patrocinó recientemente, junto con Francia, una reunión en Naciones Unidas en apoyo a la solución de dos Estados, rechaza normalizar sus relaciones con Israel si este no permita la creación de un Estado palestino independiente, con capital en la ciudad de Jerusalén Este, ocupada por el Ejército israelí en 1967.

El nuevo comunicado de Riad llega después de que la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, incluido Arabia Saudita, pidiera el pasado domingo a la comunidad internacional que detenga y prohíba la venta de armas a Israel, abra procesos judiciales contra funcionarios israelíes y proteja al pueblo palestino “contra el genocidio, el desplazamiento y la limpieza étnica” en Gaza.