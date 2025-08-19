Netanyahu acusa a Macron “de alimentar el fuego antisemita”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron “de alimentar el fuego antisemita” al pedir el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, mientras el Ejecutivo francés calificó su análisis como “erróneo” y “abyecto”.

“Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025”, reza la carta a Macron firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto y transmitida a AFP el martes.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Netanyahu dijo estar “preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones decisivas de su gobierno para hacerle frente. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas”.

La presidencia francesa, por su parte, replicó al líder israelí que “el análisis de que la decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina en septiembre explica el aumento de la violencia antisemita en Francia es erróneo, abyecto y no quedará sin respuesta”.

Agregó que Macron tomó conocimiento del contenido de la carta a través de la prensa y que le responderá a Netanyahu a través de otra misiva.

Por su parte, el ministro francés de Asuntos europeos, Benjamin Haddad, dijo a la cadena BFMTV que Francia no “tiene lecciones que recibir en la lucha contra el antisemitismo”.

“Quisiera decir de manera muy clara y firme que ese tema del antisemitismo, que envenena nuestras sociedades europeas, no se puede instrumentalizar”, afirmó.

Netanyahu agregó que “desde sus declaraciones públicas atacando a Israel y señalando el reconocimiento de un Estado palestino, (el antisemitismo) ha aumentado”.

El ministro israelí, Benjamin Netanyahu; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. (Fotos de Charly TRIBALLEAU / Ludovic MARIN / AFP)

“Tras el salvaje ataque de Hamás contra el pueblo israelí el 7 de octubre de 2023, extremistas pro-Hamás y radicales de izquierda lanzaron una campaña de intimidación, vandalismo y violencia contra los judíos a través de Europa”, una campaña que “se intensificó en Francia” bajo el mandato de Macron, señala el primer ministro israelí.

“Su llamado a un Estado palestino alimenta ese fuego antisemita. (...) Recompensa el terror del Hamás, refuerza el rechazo de Hamás a liberar los rehenes, anima a quienes amenazan a los judíos franceses y favorece el odio de los judíos que merodea ahora por sus calles”, acusa Netanyahu.

Macron anunció a fines de mayo que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea general de Naciones Unidas.

Francia es uno de al menos 145 países que reconoce o tiene planes de reconocer a un Estado palestino, según un recuento de AFP.