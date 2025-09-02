El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ronen Zvulun
Agencia EFE
Agencia EFE

Netanyahu asegura a las tropas que Israel se enfrenta a una etapa “decisiva” en la guerra
El primer ministro de Israel, , aseguró este martes en un mensaje a las tropas que el país se enfrenta a una etapa “decisiva” en su guerra contra Hamás en la .

“Ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva. Creo en vosotros, confío en vosotros y todo el país os abraza”, dijo el mandatario en un videomensaje a los soldados y sus familias compartido por su oficina.

PUEDES VER: Israel pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza, una “zona de combate peligrosa”

Netanyahu celebró las “maravillas” que ha logrado el Ejército durante el último año y medio de guerra, en referencia a los , con Irán y con los hutíes en Yemen, además de la caída del régimen sirio de Bachar al Asad.

“Pero lo que comenzó en Gaza debe acabar en Gaza”, advirtió el mandatario.

El mensaje llega después de que el jefe del Estado mayor del Ejército israelí, , dijera durante una visita a una base de reclutamiento que Israel se prepara para intensificar sus ataques contra la ciudad de Gaza, de cara a la invasión terrestre ordenada por Netanyahu.

Este martes, para apoyar la primera fase de la conquista de la capital gazatí, aunque según medios locales muchos han solicitado exenciones por motivos personales o económicos.

Los principales tanques de batalla del ejército israelí se mueven a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ

En su videomensaje, Netanyahu reconoció que los soldados han “pagado un alto precio, tanto en el trabajo como en casa y la escuela”.

“Estamos librando una guerra justa y obstinada”, aseguró el mandatario, para añadir que el objetivo de , una veintena de ellos con vida, según las estimaciones de Israel.

Muchos de los familiares de los el 7 de octubre de 2023, sin embargo, llevan meses exigiendo al Gobierno israelí un acuerdo con los islamistas para poner fin a la guerra y traer de vuelta a sus seres queridos, pues acusan al mandatario de continuar con la ofensiva por motivos políticos.

