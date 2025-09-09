El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar del tiroteo en el cruce de Ramot, en la zona este de Jerusalén anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Menahem Kahana / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Netanyahu asume la “responsabilidad total” del ataque contra Hamás en Qatar
El primer ministro israelí, , asumió este martes la “responsabilidad total” del , después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Qatar.

PUEDES VER: La delegación negociadora de Hamás atacada por Israel en Qatar sobrevivió, según fuente

El dijo este martes que llevó a cabo un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Qatar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la en Doha” y que Qatar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la por parte de Estados Unidos, en las que Qatar es uno de los mediadores.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última , bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Qatar.

