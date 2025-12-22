Netanyahu defiende la creación de un comité politizado para investigar el 7 de octubre

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este lunes el proyecto de ley propuesto por uno de sus diputados -que será votado de forma preliminar en el Parlamento el miércoles- para establecer una comisión de investigación sobre los fracasos previos a la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Se trata de un comité de investigación independiente, con plenos poderes, tal como lo estipula la Ley de Comités de Investigación”, dijo Netanyahu en un videomensaje, en el que añadió que “contrariamente a lo que se afirma, los políticos no serán miembros del comité”, sino que estará compuesto por académicos, expertos de seguridad y, como observadores, padres que perdieron a sus hijos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Sin embargo, voces en la oposición -e incluso israelíes afectados de forma directa por los ataques de Hamás y la posterior guerra- criticaron esta comisión como insuficiente, ya que creen que siempre estará supeditada a Netanyahu.

PUEDES VER: Israel derriba edificio en Jerusalén Este y decenas de palestinos quedan en la calle

“En la propuesta de Netanyahu y (su diputado, Ariel) Kelner de crear un comité de investigación, el Gobierno tiene control sobre las audiencias, la invitación de testigos y la fijación de la agenda. Interrogarán al difunto Isaac Rabin mucho antes de interrogar a Netanyahu”, dijo en su cuenta de X el líder en la oposición, Yair Lapid.

“Esto no es una comisión de investigación, es un certificado de defunción de la verdad”, añadió.

Por su parte, algunos miembros del Consejo de Octubre, compuesto por familias en duelo que exigen una comisión estatal de investigación, se manifestaron hoy frente a la oficina del primer ministro e irrumpieron en las reuniones de los comités de la Knéset (Parlamento), según imágenes divulgadas en medios locales.

En respuesta a las críticas, Netanyahu apeló a la oposición en su discurso: “Traigan a los expertos que quieran, pregunten lo que quieran, interroguen a quien quieran, incluyéndome a mí”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su oficina en Jerusalén, el 22 de octubre de 2025. (Nathan HOWARD / POOL / AFP) / NATHAN HOWARD

La comisión propuesta estaría conformada por seis miembros. Inicialmente, el Parlamento tendría 14 días para nombrarlos por consenso con el apoyo de 80 diputados y, de no lograrlo, el Gobierno de coalición y la oposición nombrarían a tres miembros cada uno.

El Instituto de la Democracia de Israel (IDI, un centro de investigación independiente israelí) recoge que, según la Ley de Comisiones de Investigación de 1968 de este país, una comisión estatal de investigación es independiente y sus miembros son nombrados por el Tribunal Supremo, que recibe poder total para investigar el caso.

“No hay otro marco -ni un comité de revisión nombrado por el Gobierno ni un comité público compuesto por representantes de la coalición y la oposición y, desde luego, no un comité parlamentario o ministerial-, tiene la misma independencia, autoridad y legitimidad pública que una comisión de investigación estatal”, recoge un artículo del IDI publicado a raíz de la propuesta gubernamental.