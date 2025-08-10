El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de Ciudad de Gaza y le agradece su apoyo
El primer ministro israelí, , habló este domingo con el presidente estadounidense, , por primera vez desde que anunció su intención de tomar la , en una conversación en la que le agradeció su “firme apoyo a ” desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina.

La oficina de Netanyahu informó sobre esta conversación, que mantuvieron después de que el primer ministro israelí compareciera ante periodistas internacionales para defender la extensión de su ofensiva en Gaza y la toma de control de su capital, desplazando a un millón de gazatíes, decidida el pasado viernes por su Gobierno.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Benjamin Netanyahu dice que reconocer un Estado palestino es “invitar a una guerra segura”

En un comunicado, indica que los dos mandatarios “abordaron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza”, en referencia a la Ciudad de Gaza y a la zona costera de Al Mawasi, donde se refugian cientos de miles de gazatíes y que llegó a estar considerada por Israel como ‘zona segura’ a pesar de seguir luego atacándola.

El primer ministro agradeció al presidente Trump su firme apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra”, dice el escueto comunicado sobre la llamada.

La conversación ocurrió después de que Netanyahu compareciera esta tarde ante la prensa internacional en su primera rueda de prensa -dio una segunda ante periodistas israelíes-, ya que el propio mandatario reconoció que no había hablado con Trump desde que el pasado viernes de madrugada el gabinete de seguridad israelí aprobó la toma de la Ciudad de Gaza.

Agradezco enormemente el apoyo del presidente Trump”, dijo durante la rueda de prensa, un apoyo que, añadió, pasa por pedir la liberación de todos los rehenes y la eliminación de Hamás de Gaza.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

