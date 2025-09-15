Esta fotografía muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO
Esta fotografía muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO
/ HAIM TZACH / GPO / HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan
Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan

Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan

El primer ministro israelí, , afirmó en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., , que sus dos países se apoyan “frente a las increíbles mentiras” dirigidas contra ellos y contra “los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas”.

Tras mantener una reunión en Jerusalén con motivo de la visita de dos días de Rubio en Israel, Netanyahu indicó que agradece la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrotar al grupo islamista Hamás para que “no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel”.

Francisco Sanz
Y destacó que es “un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel”.

“Nos apoyamos frente al terrorismo, frente a las increíbles mentiras, casi diría mentiras medievales, dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo mundial y los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas”, afirmó el primer ministro israelí.

Una foto facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO
Una foto facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO
/ HAIM TZACH / GPO / HANDOUT

“su inquebrantable apoyo al derecho de Israel a defenderse” y el que se haya opuesto “a quienes buscan aislar y demonizar” Israel.

