Netanyahu llama a la población de Ciudad de Gaza a irse “ahora”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a los residentes de Ciudad de Gaza a evacuar la localidad, donde el ejército está intensificando su ofensiva.

“En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!“, declaró Netanyahu en un video.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Todo eso no es más que un preludio, la apertura de la operación principal que se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar donde se produjo un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. Foto: EFE/Ronen Zvulun / POOL / J.P.Gandul

Por otro lado, el ejército israelí anunció que cuatro de sus soldados murieron en combate en el norte de la Franja de Gaza este lunes.

Solo se comunicó la identidad de tres de ellos, el nombre del cuarto aún está por confirmar, indicó el ejército.