El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una cena con el presidente estadounidense Donald Trump, en el Salón Azul de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 7 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEXANDER DRAGO)
Netanyahu niega haber tenido una “conversación a gritos” con Trump sobre el hambre en Gaza
La oficina del primer ministro israelí, , emitió este viernes un comunicado negando que mantuviera una “conversación a gritos” sobre la situación de hambruna en la con el presidente de Estados Unidos, , según difundió la cadena estadounidense NBC.

En una nota oficial, la oficina de a la cadena estadounidense asegurando que “la información sobre una supuesta conversación a gritos entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump es completamente falsa”.

Durante una visita a Escocia el pasado 28 de julio, Trump reconoció ante la prensa que hay hambruna en Gaza porque en televisión.

LEE TAMBIÉN: Los muertos por desnutrición en Gaza superan los 200, casi la mitad niños


Según NBC, Netanyahu habría solicitado una llamada privada con su homólogo estadounidense después de esas declaraciones.

La conversación, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por la cadena, fue “mayormente unidireccional, sobre el estado de la ayuda humanitaria”, en la que Trump fue quien más habló.

“Trump interrumpió a Netanyahu y empezó a gritar”, señalaron las fuentes a la cadena, que añadieron que el presidente estadounidense “no quería escuchar que la hambruna era falsa” y que sus asesores le habían mostrado pruebas de que “los niños allí se mueren de hambre”.

Trump y Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca a comienzos de julio.
De acuerdo con NBC, esa llamada motivó el viaje del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, , a la región, con el fin de abordar la situación en la Franja de Gaza.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, producto del bloqueo israelí 198 personas han muerto en el enclave por causas relacionadas con la , entre ellos 96 niños.

