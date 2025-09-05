El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el Hotel Waldorf Astoria en Jerusalén, el 27 de julio de 2025. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Netanyahu: “Ningún video de propaganda maligna nos debilitará”
El primer ministro israelí, , aseguró este viernes tras la publicación de en el que aparecen los rehenes Guy Gilboa Dalal y Alon Ohel que “ningún video de propaganda maligna nos debilitará para alcanzar sus objetivos”.

Netanyahu trasladó este mensaje a los padres de los dos rehenes en una conversación telefónica que mantuvo con ellos tras la publicación del vídeo por parte de Hamás este viernes, cuando , informó su Oficina en un comunicado.

PUEDES VER: Israel destruye un edificio de gran altura en ciudad de Gaza | VIDEO

En el texto, Netanyahu reitera que la ofensiva podría acabar “de inmediato” si Hamás acepta las condiciones establecidas por Israel: la liberación de todos los rehenes, y la desmilitarización de la Franja; y el establecimiento de un “gobierno civil alternativo que no represente una amenaza para Israel”.

“Quien realmente desee el regreso de los 48 rehenes, ya sea para su rehabilitación o para un entierro digno, debe enviar de inmediato al equipo negociador a la mesa de negociaciones. Quienes realmente desean el regreso de los rehenes deben impulsar el acuerdo”, dijo el Foro de los Rehenes y Familiares Desaparecidos en un comunicado tras las palabras de Netanyahu.

Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, ofrece una rueda de prensa en la ciudad de Gaza el 31 de mayo de 2009. Foto: Mahmud HAMS / AFP / ARCHIVO
Este viernes se cumplen 700 días desde el inicio de la y no hay atisbo de un acuerdo de alto el fuego a corto plazo.

El continúa apostando por la presión militar para recuperar a los rehenes además de que prosigue con sus planes para hacer con el control total de la ciudad de Gaza.

