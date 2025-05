El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes que traerá de vuelta a todos los rehenes, “los vivos y los muertos”, sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua en Gaza a la que una fuente de Hamás había aludido anteriormente.

“ Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, entonces pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos ”, afirmó Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del “Día de Jerusalén”.

“Nuestra misión [de ganar la guerra], incluida la de traer de vuelta a los rehenes, está con nosotros todos los días y noches, y tampoco vamos a renunciar a ella esta noche”, añadió.

Poco antes, el dirigente había dicho en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba poder “anunciar algo” sobre los rehenes “hoy o mañana”, sin dar más detalles.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1.218 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 57 siguen retenidas en Gaza. De estas, 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Más de 53.977 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la ofensiva militar israelí, según datos del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

