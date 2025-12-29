El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en Jerusalén el 22 de diciembre de 2025. Foto: ABIR SULTAN / POOL / AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en Jerusalén el 22 de diciembre de 2025. Foto: ABIR SULTAN / POOL / AFP
/ ABIR SULTAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Netanyahu se reúne este lunes con Trump en EE.UU. para hablar del futuro de la tregua en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Netanyahu se reúne este lunes con Trump en EE.UU. para hablar del futuro de la tregua en Gaza

Netanyahu se reúne este lunes con Trump en EE.UU. para hablar del futuro de la tregua en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro de Israel, , se reúne este lunes con en Florida, en momentos en que el presidente de Estados Unidos presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

El encuentro en la lujosa residencia de Mar-a-Lago ocurre a pedido de Netanyahu, según Trump, en medio de temores de algunos funcionarios de la Casa Blanca de que tanto Israel como Hamás estén dilatando la segunda fase del alto el fuego.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Trump estaría ansioso por anunciar antes de enero un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

PUEDES VER: Israel estrena nuevo sistema de láser de alta potencia para interceptar cohetes y drones

Los dos gobernantes (18H00 GMT), informó la Casa Blanca.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Netanyahu abordaría la segunda fase del acuerdo, que implica garantizar que “ y Gaza desmilitarizada”.

Sin embargo, Netanyahu también intentará cambiar el foco del encuentro hacia Irán, en la que será su quinta reunión este año con Trump en Estados Unidos. De acuerdo con reportes, el líder israelí tratará de presionar por más ataques estadounidenses contra el programa nuclear de Teherán.

Netanyahu también planteará “el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos”, afirmó Bedrosian antes de volar con el primer ministro israelí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA

En los últimos meses, funcionarios y medios de comunicación israelíes expresaron su preocupación acerca de que Irán estaba reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos tras ser atacado durante la guerra con Israel en junio.

Sin embargo, Sina Toossi, investigador del Centro de Política Internacional (CIP) en Washington, afirmó que la insistencia de Trump en que los ataques estadounidenses de junio destruyeron el programa nuclear de Teherán había “eliminado la justificación histórica más poderosa de Israel para el apoyo estadounidense a la guerra con Irán”.

El foco de Netanyahu en los misiles iraníes es “un intento de crear un nuevo casus belli”, declaró Toossi a la AFP.

Irán denunció el lunes la información como una “operación psicológica” contra Teherán, enfatizando que estaba plenamente preparado para defenderse y advirtiendo que una nueva agresión “tendría consecuencias más severas” para .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC