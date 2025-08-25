El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atiende desde Jerusalén a los bombardeos del Ejército israelí. Foto: EFE/IDF
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atiende desde Jerusalén a los bombardeos del Ejército israelí. Foto: EFE/IDF
Netanyahu tilda de “accidente” el doble bombardeo israelí a un hospital de Gaza, con 20 muertos
Netanyahu tilda de "accidente" el doble bombardeo israelí a un hospital de Gaza, con 20 muertos

Netanyahu tilda de “accidente” el doble bombardeo israelí a un hospital de Gaza, con 20 muertos

El primer ministro israelí, , expresó este lunes sus condolencias por el “trágico accidente en el Hospital Nasser” y dijo que las autoridades están conduciendo una “exhaustiva investigación”, después de que Israel bombardeara, dos veces, este centro médico .

“Israel lamenta profundamente el de Gaza”, dijo el mandatario en un comunicado.

“Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva”, añadió en el texto, en el que insistió que la guerra de Israel es contra “los terroristas de Hamás”.

PUEDES VER: Bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza deja 20 muertos, entre ellos 5 periodistas de Reuters, AP, Al Jazeera y NBC

Las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él , lo atacaron de nuevo, según el Ministerio de Sanidad.

Dicha técnica, conocida como ‘doble golpe’, es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén, Israel, el 10 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Horas después del suceso, las fuerzas israelíes se atribuyeron la autoría del ataque contra el hospital y dijeron que lamentan “cualquier daño a individuos no involucrados”.

Según el Gobierno gazatí, , ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

