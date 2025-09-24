El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con miembros de una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén el 15 de septiembre de 2025. Foto: DEBBIE HILL / POOL / AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con miembros de una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén el 15 de septiembre de 2025. Foto: DEBBIE HILL / POOL / AFP
/ DEBBIE HILL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Benjamín Netanyahu vuelve a reiterar que “no habrá un Estado Palestino”
Resumen de la noticia por IA
Benjamín Netanyahu vuelve a reiterar que “no habrá un Estado Palestino”

Benjamín Netanyahu vuelve a reiterar que “no habrá un Estado Palestino”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro israelí, , volvió a dejar claro este miércoles mientras prepara su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU que .

“La vergonzosa rendición de algunos líderes al terrorismo palestino no vinculará a Israel de ninguna manera. No habrá un Estado palestino”, reiteró el mandatario israelí en un mensaje difundido por su Oficina.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Macron dice que Trump podría ganar el Nobel de la Paz si “detiene” la guerra en Gaza

Ya lo dijo también el pasado domingo, cuando llegaron los primeros reconocimientos del Estado Palestino por parte de países como Reino Unido, Australia y Canadá en vísperas de la .

Hasta el momento, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, lo que eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen a este estado árabe, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/DEBBIE HILL)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/DEBBIE HILL)
/ DEBBIE HILL / POOL

Muchos de estos países habían dado una oportunidad para retrasar el reconocimiento si cumplía ciertas condiciones: frenar su ofensiva sobre la ciudad de Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero el Gobierno de Benjamín Netanyahu no cedió, sino que intensificó la guerra.

De los diez nuevos países, tienen especial relevancia Francia y Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (y como tales con derecho a veto), y parte además del G7, . Estos dos países albergan a las comunidades judías más grandes de Europa y han mantenido tradicionalmente posturas cercanas a Israel.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC