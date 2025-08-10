El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el Hotel Waldorf Astoria en Jerusalén, el 27 de julio de 2025. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el Hotel Waldorf Astoria en Jerusalén, el 27 de julio de 2025. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Netanyahu afirma que su plan para Ciudad de Gaza es “la mejor forma de terminar la guerra”
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que el plan para Ciudad de Gaza aprobado recientemente por el gabinete de seguridad de su país es “la mejor forma de terminar la guerra”.

Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”, indicó el mandatario, quien agregó que el objetivo del plan “no es ocupar Gaza.

Información en desarrollo...

